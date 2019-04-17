رياضة | أول رد من نجم الزمالك السابق على إشارة "الخمسة" المثيرة للجدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من نجم الزمالك السابق على إشارة "الخمسة" المثيرة للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق يحيى نجم الزمالك السابق بأن علامته بالرقم 5 ليس لها علاقة بهزيمة الأهلي من صن داونز في دوري أبطال أفريقيا. وقال يحيى في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"صورتنا بعلامة الرقم 5 ليست لها علاقة بهزيمة الأهلي من صن داونز ولم يأتي في بالنا بأن هذه العلامة لها علاقة بالأهلي". Advertisements وأضاف :"كانت مباراة بيني وبين طارق مصطفى وفاز علي بخمسة أهداف". واختتم يحيى تصريحاته قائلاً :"كنت أتمنى فوز الأهلي على صن داونز وأن يكمل طريقه في دوري أبطال أفريقيا".

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