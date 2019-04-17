رياضة | لأول مرة.. رونالدو يسجل غيابه في نصف نهائي دوري الأبطال منذ 2009

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. رونالدو يسجل غيابه في نصف نهائي دوري الأبطال منذ 2009 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو في قيادة فريقه يوفنتوس الإيطالي للوصول إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس من أياكس أمستردام بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء، وسجل رونالدو هدف السيدة العجوز الوحيد في تلك المباراة المثيرة التي شهدت عودة مجنونة من طرف الفريق الهولندي.

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وسيكون عام 2018/19 هو أول موسم من دوري أبطال أوروبا لا يشارك فيه كريستيانو رونالدو في الدور نصف النهائي منذ 2009/10، عندما ودع من دور الـ16 مع ريال مدريد.

وكان رونالدو قد سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات من بينهم مرة مع مانشستر يونايتد في موسم 2008/2009، بينما حقق أربع ألقاب مع الميرينجي كالتالي: "2014، 2016، 2017، 2018".