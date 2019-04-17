رياضة | خبير تحكيمي : برشلونة استحق ركلة جزاء أمام مان يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تحكيمي : برشلونة استحق ركلة جزاء أمام مان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أندوخار أوليفير الخبير التحكيمي بأحقية برشلونة لركلة جزاء أمام مانشستر يونايتد وذلك بعد تراجع حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء لصالح البرسا في الشوط الأول وذلك عقب تعرض راكيتيتش لعرقلة في الدقيقة 11 بواسطة فريد نجم وسط مانشستر يونايتد ليقرر الحكم احتسابها قبل أن يعود ويتراجع عن قراره بناءً على تقنية الفيديو.

وقال أندوخار أوليفير في تصريحات عبر راديو ماركا:" أعتقد أن هناك تلامس من فريد مع راكيتيتش، اللعبة يجب أن تحتسب ركلة جزاء".

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يذكر أن برشلونة فاز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وتأهل للدور قبل النهائي للبطولة.