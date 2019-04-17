رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل .. صدام ليفربول وبورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل .. صدام ليفربول وبورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 17 أبريل 2019، عدداً من المواجهات القوية في مختلف البطولات، لذلك نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" أهم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

- دوري أبطال أوروبا:

* مانشستر سيتي × توتنهام هوتسبر: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

* بورتو × ليفربول: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

- الدوري الفرنسي:

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* نانت × باريس سان جيرمان: اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 6 HD

- الدوري الاماراتي:

* العين × الشارقة: اليوم في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة أبو ظبي 1 HD

- الدوري الإيطالي:

* لاتسيو × أودينيزي: اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD