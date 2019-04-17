رياضة | سولسكاير : نطمح للوصول لمستوى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير : نطمح للوصول لمستوى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي عقب الخسارة من برشلونة بثلاثية نظيفة في مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة بأنهم يطمحون لمستوى برشلونة.

وقال سولسكاير في تصريحات بعد المباراة نقلتها صحيفة ميرور البريطانية : "مستوى برشلونة اليوم هو الذي نطمح في الوصول إليه، نعلم أننا لم نصل لذلك المستوى بعد".

وأضاف: "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، علينا تحدى مستوى برشلونة، آداء البرسا كان أفضل منا بأضعاف لمدة 90 دقيقة".

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وتابع:" نريد خوض هذه النوعية من المباريات مرة أخرى في الموسم المقبل، لدينا أسبوع صعب أمام إيفرتون ومانشستر سيتي وتشيلسي".

وأردف قائلاً : "نحن نشعر بخيبة أمل ولكن ليس هناك نقطة للحديث عما كان يجب أن يكون، علينا التركيز الآن على أسبوعنا المقبل فقط".

واختتم سولسكاير تصريحاته قائلاً :" ميسي نوعية مختلفة من اللاعبين، ليو ورونالدو كانا الأفضل في العالم في العقد الأخير، واليوم نجح في إظهار مدى جودته".