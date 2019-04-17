رياضة | ميسي يعشق شباك دي خيا في الكامب نو... 5 أهداف في مواجهتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يعشق شباك دي خيا في الكامب نو... 5 أهداف في مواجهتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفين بشباك منافسه فريق مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وواجه ‏دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد برشلونة مرتين فقط في الكامب نو، حيث كانت المرة الأولى في موسم2010/11، حيث فاز برشلونة 3-0 على أتليتكو مدريد، والذي كان يلعبه له دي خيا في هذا الوقت، وأحرز ميسي هاتريك في تلك المباراة.

وتعد هذه المرة هي الثانية لدي خيا في الكامب، حيث فاز برشلونة 3 - 0 مانشستر يونايتد، وأحرز ميسي هدفين وكوتينيو الثالث.