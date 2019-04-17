انت الان تتابع رقم خيالي.. تفوق أياكس على عمالقة أوروبا ليس صدفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

واصل أياكس أمستردام الهولندي مفاجNته الكبرى في دوري أبطال أوروبا، بعد اقصائه يوفنتوس الإيطالي، أحد الفرق التي كانت مرشحة للتتويج بالبطولة، مساء الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من اطاحته بالعملاق الإسباني ريال مدريد «حامل اللقب» من دور الـ16. وتأهل أياكس إلى نصف نهائي دوري الأبطال، على حساب السيدة العجوز، بعدما قدم أداءً قويا للغاية في ملعب الأخير، انتهى بفوزه بهدفين مقابل هدف، ليخطف بطاقة الترشح في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2، بعد التعادل في مباراة الذهاب بهولندا بنتيجة 1-1، قبل أن يقلب الطاولة على رفاق كريستيانو رونالدو في الإياب.

رقم خيالي ثنائية أياكس في شباك اليوفي، رفع عدد أهدافه إلى 155 في كل المسابقات التي يشارك فيها هذا الموسم، بواقع 106 أهداف في الدوري الهولندي، الذي يحتل صدارته، و17 في بطولة الكأس التي تأهل فيها للنهائي وتنتظره مواجهة على اللقب أمام فريق فيليم، بالإضافة إلى 32 هدفًا في دوري أبطال أوروبا التي تأهل



رقم خيالي

ثنائية أياكس في شباك اليوفي، رفع عدد أهدافه إلى 155 في كل المسابقات التي يشارك فيها هذا الموسم، بواقع 106 أهداف في الدوري الهولندي، الذي يحتل صدارته، و17 في بطولة الكأس التي تأهل فيها للنهائي وتنتظره مواجهة على اللقب أمام فريق فيليم، بالإضافة إلى 32 هدفًا في دوري أبطال أوروبا التي تأهل فيها للدور نصف النهائي، ليؤكد أن تفوقه على جميع منافسيه ليس مجرد صدفة.البحث عن نهائي غائبأياكس الذي لم يتمكن عمالقة أوروبا بايرن ميونيخ، وريال مدريد، ويوفنتوس من التفوق عليه في هذه النسخة، ارتفع سقف طموحاته، بعدما أصبح مرعبًا لأي منافس محتمل مواجهته في نصف النهائي، يسعى للتأهل للنهائي لأول مرة منذ 23 عامًا حيث شارك في آخر مباراة نهائية في نسخة عام 1996، والتي خسرها أمام يوفنتوس بركلات الترجيح.