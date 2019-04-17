انت الان تتابع الكاف يعلن سبب إقالة عمرو فهمي من منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص

الكاف

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بيانًا رسميًا كشف فيه السبب وراء قرار إقالة عمرو مصطفى فهمي، سكرتير الاتحاد، من منصبه، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد يومي 11 و12 أبريل الجاري في القاهرة، حيث أوضح الاتحاد الإفريقي في بيانه أنه تمت إقالة عمرو فهمي من منصبه بسبب سوء السلوك. وحرص الكاف على الإشادة بحفل القرعة الذي أقيم في مصر يوم الجمعة الماضي، كما أعلن عن نقل كأس أمم إفريقيا للمحليين 2020 من إثيوبيا إلى الكاميرون.

Advertisements

وتضمن البيان قرارات عدة، أبرزها إجراء عمليات تدقيق مالي لكل الاتحادات الأعضاء، كما وافقت اللجنة التنفيذية على زيادة المنح الخاصة بالاتحادات الأهلية من 100 ألف دولار إلى 200 ألف دولار، مع زيادة مكافآت كأس الأمم الإفريقية المقبلة. كانت وكالة «رويترز»، قد نشرت تقريرًا، عن الأسباب التي أدت إلى