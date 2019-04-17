انت الان تتابع الأهلي:تقدمنا باحتجاج على مواجهة بيراميدز دون جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

الأهلي وبيراميدز

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اعتراض ناديه الرسمي على خوض مباراة فريق الكرة أمام نظيره بيراميدز بدون جماهير، والمقرر إقامتها يوم الخميس المُقبل، على ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز موسم 2018-2019. وقال المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إنه أبلغ الجهات الأمنية بإحتجاج النادي الأهلي على هذا الاتجاه بإقامة المباراة المشار إليها بدون حضور جماهيري للحفاظ على حقوق ناديه.

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وأضاف مرجان أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية لحل هذه الأزمة، خاصة وأن مصر تستعد لاستقبال أكبر حدث رياضي في القارة الإفريقية باستضافة كأس الامم 2019 في يونيو القادم. وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه أن هناك اتجاها لإقامة مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز