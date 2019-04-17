انت الان تتابع ميدو: الوحدة خسرني.. ولن أكتب على «تويتر» مرة أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣١ ص

أحمد حسام ميدو

يعتبر أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن نادي الوحدة السعودي، خسره بقرار فسخ التعاقد معه خلال الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة سوء فهم مع أحد مشجعي الفريق السعودي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «الوحدة السعودي خسر ميدو، لأن المدرب الجديد الذي يقود الفريق حاليًا يحتاج وقت طويل لفرض أسلوب لعبه، وتولى المسؤولية في ظروف صعبة جدًا».

وأضاف أنه استطاع تطوير مستوى ومركز الوحدة في الدوري واستفاد من التجربة كثيرًا، مبديًا احترامه لمسئولي النادي، ومؤكدًا أن الدوري السعودي هو الأقوى في المنطقة العربية. وأكد مهاجم منتخب مصر السابق، أنه لن يكتب أي تغريدات مرة أخرى على موقع «تويتر»، بعد الأزمة التي حدثت مع المشجع السعودي. وأوضح

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