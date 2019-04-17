انت الان تتابع بسبب صبحي.. صدمة جديدة للأهلي قبل موقعة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص

رمضان صبحي

اشتكى رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام في العضلة الأمامية، وذلك خلال المران الجماعي الذي أٌقيم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، منعته من استكمال التدريبات الجماعية. وشارك رمضان صبحي في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد، لكن النتيجة لم تكن كافية ليودع الأهلي البطولة الإفريقية بعد الخسارة بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي في فريق الأهلي أن رمضان صبحي اشتكى من آلام في العضلة الأمامية وأن اللاعب سيخضع لأشعة لتحديد موقفه من مواجهة بيراميدز. وأضاف المصدر أن رمضان صبحي لم يستكمل المران الجماعي خوفًا من تفاقم الإصابة مشيرًا إلى أنه خاض بعد التدريبات الخفيفة والاستشفائية. وبدأ الجهاز الفني

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