انت الان تتابع تعليق غير متوقع من حازم إمام على صورة «الخمسة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

حازم إمام

يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن هناك حالة تربص كبيرة من الجمهور بشأن صورة نجوم الزمالك القدامى وهم يشيرون بـ «الخمسة». وقال حازم في تصريحات تليفزيونية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن الجماهير أصبحت نيتها صعبة جدًا، مشيرًا إلى أن الصورة احتفالًا بفوز فريق طارق مصطفى على فريق طارق يحيى بخماسية ولا صلة أو علاقة لها بخسارة الأهلي بالخمسة أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن نجوم الزمالك في الصورة دأبوا على توضيح سبب هذه الإشارة ما يعني أنهم يرغبون في نقل الحقيقة للجمهور لكن البعض يتربص بتصرفات النجوم دائمًا. وشهدت الساعات الماضية، غضبا أهلاويا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد قيام الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، بإذاعة «لايف»

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