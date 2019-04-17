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انت الان تتابع الصحف الإنجليزية تعلق على مفاجأة أياكس وتأهل برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد جمال ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
برشلونة
علقت الصحافة الإنجليزية على المباريات التي أقيمت، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائى بطولة دورى أبطال اوروبا، حيث تأهل فريق برشلونة للدور نصف النهائي ، بعدما نجح في الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، ليصعد الفريق الكتالوني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-0، كما استطاع فريق أياكس الهولندي التأهل لنصف النهائى بعدما خطف فوزًا مستحقًا من يوفنتوس الإيطالي بهدفين مُقابل هدف، وكانت ماراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليفوز أياكس 3-2 في إجمالي المباراتين .
صحيفة «ميرور» علقت على فوز برشلونة بعنوان: «الساحر ميسي يرسل الشياطين الحمر إلى كابوس ليلي». بينما تناولت «تليجراف» فوز البلوجرانا تحت عنوان: «مانشستر يونايتد يجد ميسي غير قابل للإيقاف مرة أخرى.. وبرشلونة يعبر لنصف النهائي». بينما جاء عنوان «ذا
صحيفة «ميرور» علقت على فوز برشلونة بعنوان: «الساحر ميسي يرسل الشياطين الحمر إلى كابوس ليلي».
بينما تناولت «تليجراف» فوز البلوجرانا تحت عنوان: «مانشستر يونايتد يجد ميسي غير قابل للإيقاف مرة أخرى.. وبرشلونة يعبر لنصف النهائي».
بينما جاء عنوان «ذا صن»: «ميسي يذهب ببرشلونة لنصف النهائى.. وانتهاء أحلام سولسكاير الأوروبية».
وعن مباراة أياكس ويوفنتوس قالت «ميرور»: «فان دي بيك و دى ليخت يرسلون أياكس إلى المربع الذهبى فى انتصار كبير من تورينو».
وجاء عنوان صحيفة «اندبندنت» تعليقًا على فوز اياكس المثير: «القتلة العمالقة يقلبون التاريخ رأسًا على عقب ويطيحون بكرستيانو رونالدو و بطل إيطاليا».
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