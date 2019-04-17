انت الان تتابع الصحف الإنجليزية تعلق على مفاجأة أياكس وتأهل برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

برشلونة

علقت الصحافة الإنجليزية على المباريات التي أقيمت، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائى بطولة دورى أبطال اوروبا، حيث تأهل فريق برشلونة للدور نصف النهائي ، بعدما نجح في الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، ليصعد الفريق الكتالوني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-0، كما استطاع فريق أياكس الهولندي التأهل لنصف النهائى بعدما خطف فوزًا مستحقًا من يوفنتوس الإيطالي بهدفين مُقابل هدف، وكانت ماراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليفوز أياكس 3-2 في إجمالي المباراتين .

صحيفة «ميرور» علقت على فوز برشلونة بعنوان: «الساحر ميسي يرسل الشياطين الحمر إلى كابوس ليلي». بينما تناولت «تليجراف» فوز البلوجرانا تحت عنوان: «مانشستر يونايتد يجد ميسي غير قابل للإيقاف مرة أخرى.. وبرشلونة يعبر لنصف النهائي». بينما جاء عنوان «ذا