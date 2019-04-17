انت الان تتابع ميدو: لاسارتي مظلوم.. وهذا رأيي في حسين الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي والصفقات الجديدة للقلعة الحمراء تعرضوا للظلم بسبب التوقيت. وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن أي مدرب جديد يقبل تولى تدريب فريق في منتصف الموسم يتعرض للظلم الشديد لأنه يحتاج لمزيد من الوقت لفرض أسلوبه على اللاعبين، مشيرًا إلى أن الأهلي ظهر في بعض المباريات بشكل جيد ومنظم.

وتابع أن الصفقات الجديدة للأهلي مظلومة أيضًا لأن عددها كبير وصلت إلى 10 لاعبين تقريبًا، ما يجعلهم في حاجة إلى وقت أكبر للانسجام، مشيرًا إلى أن التعاقد مع هذا العدد الكبير في وسط الموسم كان مغامرة لكنها مقبولة لتصحيح بعض الأخطاء في الفريق. وأكد مدرب الزمالك السابق، أن حسين الشحات، لاعب مميز وذكي، لكنه