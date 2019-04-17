الأهلي: اتجاه لإقامة مواجهة بيراميدز بدون جماهير

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١٦ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م
الأهلي وبيراميدز
اصدر النادي الأهلي بياناً عبر موقعه الرسمي أعلن فيه أن هناك اتجاهاً لإقامة مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز، المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل باستاد بتروسبورت دون حضور جماهيري، عكس ما أعلنته لجنة المسابقات باتحاد الكرة التي أكدت على اقامة اللقاء بحضور 5 الآف مشجع بواقع 3 الآف مشجع للنادي الأهلي و500 مشجع لفريق بيراميدز و1500 من طلبة الجامعات. وجاء نص البيان على النحو التالي: "فوجئت إدارة النادي بإتجاه لدى الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري بدون حضور جماهيري وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".
وأوضح البيان:" الموافقة الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات هذا الموسم كانت خاصة بجميع الاستادات ما عدا ( الدفاع الجوي – الكلية الحربية – المكس ) واختار نادي بيراميدز ملعب الدفاع الجوي في المباراة الأولى واحتفظ بحقه في إقامة المباراة بدون جمهور، لكن مباراة الخميس ملك النادي الأهلي وتقام
وأوضح البيان:" الموافقة الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات هذا الموسم كانت خاصة بجميع الاستادات ما عدا ( الدفاع الجوي – الكلية الحربية – المكس ) واختار نادي بيراميدز ملعب الدفاع الجوي في المباراة الأولى واحتفظ بحقه في إقامة المباراة بدون جمهور، لكن مباراة الخميس ملك النادي الأهلي وتقام على ملعب بتروسبورت المسموح فيه بالحضور الجماهيري، فضلاً عن أن نادي الزمالك المنافس الأقرب للأهلي سبق وأن واجه نادي بيراميدز على نفس الملعب وبحضور جماهيره".
وأضاف :" الأمر الأهم ان السلوك الرائع والتشجيع المثالي والإلتزام اللامحدود لجماهير الأهلي التي تواجدت بعشرات الآلاف في مباراة صن داونز الأخيرة يدعو لأحقية هذه الجماهير في حضور مباريات فريقها خاصًة انها ضربت المثل والقدوة في الروح الرياضية".اقرأ ايضًا الجبلاية: الأهلي يواجه بيراميدز بحضور 5 آلاف مشجع
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