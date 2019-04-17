شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الوحدة السعودي «خسرني».. و«سوء فهم» وراء رحيلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي، إن الأخير خسر وجوده على المستوى الفني، مشيرا إلى أنه استفاد كثيرا من التواجد في الدوري السعودي للمحترفين.

قال في تصريحات لبرنامج «الماتش»، على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «قدمت أداء جيدا كمدير فني، توليت مسؤولية الفريق في فترة حرجة، ونجحت في تطوير مستواه ومركزه».

أضاف: «حدث بعض سوء الفهم أدى لرحيلي، أحترم مسؤولي الوحدة، وأتمنى لهم التوفيق»، متابعًا: «استفدت كثيرا من تجربة الوحدة على المستوى الفني بمجاراة مدربين مميزين ونجحت في التفوق عليهم».

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زاد قائلًا: «أكدت لمسؤولي الوحدة أنني لم أكتب تلك التغريدة، لكن كان هناك ضغوط على مسؤولي الوحدة، الأمر كان أكبر من كرة القدم، أعذرهم بكل تأكيد».

أردف: «أنا لا أنظر خلفي، لقد تعلمت الكثير في تلك التجربة، قمت بتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت، وجاري التحقيقات بشأن سرقة حسابي على موقع (تويتر)».

مضى قائلًا: «فنيا وبكل صراحة الوحدة السعودي خسر ميدو، لأن الشكل الذي كنا نلعب به والتنظيم من الصعب أن ينفذه مدرب آخر، والموقف صعب على اللاعبين بالتأكيد».