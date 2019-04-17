شريف حبيب يكشف عن عرض كويتي لضم محمد صلاح (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور شريف حبيب، رئيس شركة «المقاولون العرب» السابق، أن أحد الأندية الكويتية كان يرغب في ضم النجم محمد صلاح قبل انتقاله إلى صفوف بازل السويسري.
قال في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «ناديا كويتيا طلب ضم صلاح، وعرض ضعف المبلغ الذي سيدفعه بازل السويسري، والبالغ حينها 2 مليون يورو».
رفض «حبيب» الكشف عن اسم النادي الكويتي، معقبًا: «أبلغت مسئولي النادي الكويتي أن هدفنا احتراف محمد صلاح في أوروبا، واعتذرت لهم عن عدم قبول العرض».
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