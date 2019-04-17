شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حبيب يكشف عن عرض كويتي لضم محمد صلاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور شريف حبيب، رئيس شركة «المقاولون العرب» السابق، أن أحد الأندية الكويتية كان يرغب في ضم النجم محمد صلاح قبل انتقاله إلى صفوف بازل السويسري.

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قال في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «ناديا كويتيا طلب ضم صلاح، وعرض ضعف المبلغ الذي سيدفعه بازل السويسري، والبالغ حينها 2 مليون يورو».

رفض «حبيب» الكشف عن اسم النادي الكويتي، معقبًا: «أبلغت مسئولي النادي الكويتي أن هدفنا احتراف محمد صلاح في أوروبا، واعتذرت لهم عن عدم قبول العرض».