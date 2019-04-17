شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يتجه لإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز دون جمهور.. والأحمر يحتج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي الأهلي اتجاه الجهات الأمنية إلى إقامة مباراة الفريق الأول أمام بيراميدز في مسابقة الدوري العام، المزمعة الخميس، على ملعب بتروسبورت دون حضور جماهيري.

احتجت إدارة النادي في بيان، مساء الثلاثاء، على إقامة المباراة دون جماهير، معقبة: «الأمر يتنافى تمامًا مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، كما أن الموافقة الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات هذا الموسم كانت خاصة بجميع الاستادات عدا (الدفاع الجوي – الكلية الحربية – المكس)».

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أضاف البيان: «نادي بيراميدز اختار ملعب الدفاع الجوي في المباراة الأولى واحتفظ بحقه في إقامة المباراة دون جمهور، لكن مباراة الخميس مملوكة للنادي الأهلي وتقام على ملعب بتروسبورت المسموح فيه بالحضور الجماهيري، فضلاً عن أن نادي الزمالك المنافس الأقرب للأهلي سبق وأن واجه نادي بيراميدز على نفس الملعب وبحضور جماهيره».

تابع: «الأمر الأهم أن السلوك الرائع والتشجيع المثالي والالتزام اللا محدود لجماهير الأهلي التي تواجدت بعشرات الآلاف في مباراة صن داونز الأخيرة يدعو لأحقية هذه الجماهير في حضور مباريات فريقها، خاصًة أنها ضربت المثل والقدوة في كل معاني الروح الرياضية».

من جهته، قام العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، بإبلاغ الجهات الأمنية باحتجاج الأهلي على الاتجاه لإقامة المباراة المشار إليها دون حضور جماهيري للحفاظ على حقوق ناديه.

أضاف أن «مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية لحل هذه الأزمة، خاصة أن مصر تستعد لاستقبال أكبر حدث رياضي في القارة الأفريقية باستضافة كأس الأمم 2019 يونيو المقبل».