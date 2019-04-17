تعرف على عمر حكيم زياش لاعب نادي ايكس الهولندي

بعد ان اخرج نادي ايكس الهولندي نادي اليوفي من دوري ابطال اوروبا اليوم الجميع يتسائل عن عمر حكيم زياش لاعب نادي ايكس الهولندي لان اللاعب العربي قدم ادا جميل في الملعب اليوم ساعد فريقه على ان يصعد الي نصف نهائي دوري ابطال اوروبا هذا العام

كم عمر حكيم زياش لاعب نادي ايكس الهولندي

حكيم زياش لاعب عربي متمكن وموهوب ايضا يقدم اداء جميل مع فريق الايكس وهو الان مطلوب من اكبر الفرق في اوروبا ومن بينها نادي بيرميونخ الالماني كما هو مطلوب في نادي ريال مدريد الاسباني والعديد من كبار الاندية في الدوري الانجليزي

حكيم لم يبلغ 21 عام بعد وهو يقدم اداء كبير جدا مع نادي ايكس الهولندي وهو ايضا كان من الاسباب التي جعلت النادي الان في دور النصف نهائي في بطولة دوري ابطال اوروبا لهذا من المتوقع ان يذهب اللاعب في الموسم المقبل الي كبار اندية اوروبا.