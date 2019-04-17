بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو في إياب ربع النهائي دوري أبطال أوروبا

بث مباشر - مباراة ليفربول وبورتو ضمن أهم مباريات الأربعاء

معلومات البث المباشر لمباراة ليفربول وبورتو



مباراة ليفربول وبورتو على أرض الأخير، لن تكون سهلة على فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي يسعى لبلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً. وسيسعى الفريق الإنكليزي الذي فاز في مواجهة الذهاب بهدفين نظيفين في "أنفيلد" إلى تكرار سيناريو الموسم الماضي في دور الستة عشر عندما اكتسح الفريق البرتغالي على ملعبه "دراغاو" بخمساية نظيفة مع العلم بأن ليفربول لم يخسر في جميع مواجهاته الأوروبية مع بورتو.

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مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ليفربول وبورتو يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة.

تُبثّ مباراة ليفربول وبورتو على قناة HD2 في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركونا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

تقديم مباراة ليفربول وبورتو

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول وبورتو أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.