شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصى» و«الرازي» يُتوجان ببطولة دوري مدارس جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

حقق فريق ثانوية الأقصى بطولة دوري المدارس للصف الثالث الثانوي التي أقيمت مساء أمس، عقب الفوز على ثانوية الطلعة من خليص بركلات الترجيح، فيما حققت متوسطة الرازي بطولة دوري المدارس للصف الثالث متوسط في اليوم الختامي لدوري المدارس والمؤهلة لبطولة النخبة على مستوى المملكة، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة جدة يحيى القحطاني، ومدير إدارة نشاط الطلاب عوض العتيبي، وعدد من القيادات التربوية وأولياء الأمور.

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة جدة يحيى القحطاني، أن دوري المدارس يحظي باهتمام ورعاية من وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة، ودعم ومساندة كافة المعنيين للخروج بنتائج واكتشاف مواهب رياضية في لعبة كرة القدم، لتكون بداية الانطلاقة نحو مجد جديد في تحقيق الإنجازات للوطن.

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وأضاف: «المدارس مليئة بالمواهب التي شاركت في الدوري والتي سيكون لها مستقبل باهر في قادم الأيام في الأندية والمنتخبات الوطنية ، وبهذه المناسبة، أُقدِّم التهنئة للفرق الفائزة في البطولة وترشحهم لبطولة النخبة على مستوى المملكة، ونتطلع لتقديم المستوى والنتيجة في النهائيات، ولإدارات المدارس ولأولياء الأمور على دعمهم ومشاركتهم الفعالة مع أبنائهم الطلاب».

من جهته، قال مدير إدارة نشاط الطلاب المنسق العام للبطولة بتعليم جدة عوض بن جابر العتيبي: «شارك في دوري المدارس بتعليم جدة في بطولة دوري المدارس التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع وزارة التعليم، أكثر من ١٣ ألف طالب يمثلون أكثر من ٤٠٠ مدرسة، تنافسوا طوال أيام البطولة في أجواء اتسمت بالروح الرياضية ومساعدة المعنيين باكتشاف المواهب ورصدهم، وذلك من خلال ١٠ ملاعب في مختلف أحياء جدة، ومشاركة واسعة من معلمي التربية البدنية بإعداد فرقهم الإعداد الجيد، والتي كانت نتائجه بروز مواهب واعدة سيكون لها مستقبل في الرياضة السعودية».

وتابع: «حصدت ثانوية الأقصى بطولة الصف الثالث ثانوي، ومتوسطة الرازي بطولة الصف الثالث متوسط، واللذان سيتأهلان لبطولة النخبة على مستوى المملكة، وفي المراحل السنية حصدت ابتدائية عبدالرحمن الناصر بطولة الصف السادس الابتدائي، وبطولة الأول متوسط لمدرسة الكون العالمية، وبطولة الصف الثاني متوسط لمتوسطة الملك فهد، في حين كانت بطولة الصف الأول ثانوي لمدرسة عبدالله بن أونيس، وكانت بطولة الصف الثاني ثانوي لمدرسة ذات الرقاع الثانوية».