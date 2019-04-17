شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ من المغرب: نسخة البطولة العربية الثانية باسم محمد السادس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعلن رئيس الاتحاد العربية لكرة القدم تركي ال الشيخ أن النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى الملك محمد السادس. أعلن رئيس الاتحاد العربية لكرة القدم تركي ال الشيخ أن النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى الملك محمد السادس. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب تركي آل الشيخ على "تويتر" قال فيها:"أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخه الثانيه من البطوله العربيه تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقه ... ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ من المغرب: نسخة البطولة العربية الثانية باسم محمد السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.