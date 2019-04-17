شكرا لقرائتكم طائرة الأهلى رجال يواجه طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الأربعاء، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الاهلى نظيره طلائع الجيش فى إطار مؤجلات الجولة الخامسة بالدور الثانى من الدورى الممتاز .
كما تشهد هذه الجولة لقاء أيضا بين الزمالك أمام سموحة ، حيث أن مبارايات الأهلى و الفريق السكندرى تم تأجيلها مسبقا بسبب مشاركتهما فى البطولة الأفريقية للأندية التى حصد الفريق الأحمر لقبها و جاء سموحة ثانيا .
فيما يلتقى الأهلى مع الإتحاد و الطيران مع سموحة يوم 22 أبريل الجارى فى إطار الجولة قبل الأخيرة من الدورى .
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