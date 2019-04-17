شكرا لقرائتكم منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 يواجه نظيره التونسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الأربعاء، منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 نظيره التونسى فى إطار ربع نهائى بطولة البحر المتوسط للناشئات لكرة اليد والتى تستضيفها مونتينيجرو وتستمر حتى يوم 21 ابريل الحالى. كان منتخب ناشئات اليد تلقى خسارة من رومانيا بنتيجة 23 / 15 فى الفترة الصباحية أمس قبل أن يهزم تركيا 20 /17 فى الفترة المسائية ، بعدما فاز على كرواتيا أول أمس الأثنين فى أولى لقاءاته 23 / 18 . Advertisements وتضم بعثة منتخب مصر الوطنى كلا من اللاعبات ،ملك طلعت - منة الله سيد - ياسمين جمال - أمينة هشام - فرح حازم - سارة يحيى - نهى أيمن - رحمة محمد عبد السلام - نورة محمود - روان سعيد - مريم أسامة - ياسمين وليد - شهد حسام - جود أحمد - جنا صلاح - جنا حسام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 يواجه نظيره التونسى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.