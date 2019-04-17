شكرا لقرائتكم شيكابالا يغازل حازم امام: عيد ميلادك فى تويتر مش زى فيس بوك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب الأباتشى محمود عبد الرازق شيكابالا أسطورة الزمالك حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة فى يوم عيد ميلاده. وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "يا أسطورة هو عيد ميلادك على فيسبوك النهاردة وتويتر يوم ١٠.. نقولك كل سنة وانت طيب امتى؟". وتلقى حازم امام الثلاثاء التهاني من الوسط الرياضى والاعلامى بسبب احتفاله بعيد ميلاده.

شيكابالا

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