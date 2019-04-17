النشرة الرياضية| إيقاف مخرجة الزمالك وحسنية أغادير.. واحتجاج رسمي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز الأخبار في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل 2019.
إيقاف مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير وإحالتها للتحقيق
تعديل موعد مباراتي الأهلي مع المصري والزمالك ضد بيراميدز.. والإعلان عن جدول مايو
حقيقة صورة "الخمسة" التي أغضبت جماهير الأهلي
كرة سلة.. (1-1).. الأهلي يهزم الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر
بالفيديو.. رونالدو خارج دوري الأبطال.. وبرشلونة يكسر عقدته بثلاثية في يونايتد
بيان رسمي.. الأهلي يحتج على إقامة مباراة بيراميدز بدون جمهور
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