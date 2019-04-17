الليلة.. صلاح يواجه بورتو.. وميسي في انتظاره بنصف النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا على بورتو البرتغالي مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الدراجاو، بعدما حسم الريدز مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على ملعب "آنفيلد" الأسبوع الماضي.

ويتمتع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بكثير من الثقة خلال رحلته إلى البرتغال لخوض مباراة الإياب أمام بورتو، وذلك بعد الفوز على نفس الفريق بخماسية نظيفة في عقر داره بدور الـ16 بنسخة الموسم الماضي.

وفي المربع الذهبي، يلتقي الفائز من المواجهة بين ليفربول وبورتو مع برشلونة الإسباني الذي قاده الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نصف النهائي بعد تخطي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة (4-0) في مجموع مباراتي ربع النهائي.

ورفض يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، اعتبار أي شيء محسومًا بعد الفوز ذهابا بنتيجة مريحة، حيث صرح المدرب الألماني: "المباراة ما زالت في الملعب".

وأضاف: "علينا أن نكافح على ملعب بورتو، سيبذل كل ما بوسعه للعودة في النتيجة وستكون المباراة في غاية الصعوبة. ولكن دور الثمانية يكون هكذا دائما".

وتعلق جماهير ليفربول آمالها على الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، خاصةً بعدما استعاد صدارة هدافي بريميرليج عقب تسجيل هدف رائع أمام تشيلسي في الدوري، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز (2-0).

ورفع صلاح رصيده إلى 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي متساويًا مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، ليكسر صيامه على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، الذي دام خمس مباريات في جميع المسابقات.

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لكن يسعى صاحب الـ26 عامًا لكسر صيامه الأوروبي في تشامبيونز ليج بعدما غاب عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات بالأدوار الإقصائية ضد بايرن ميونيخ وبورتو، حيث يعود آخر هدف إلى شباك نابولي في ختام دور المجموعات.

يذكر أن ليفربول منذ بداية الموسم الماضي فاز في ثلاث مباريات من أصل أربعة خاضهم خارج الديار في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، حيث خسر فقط أمام روما الإيطالي في نصف النهائي بنتيجة (4-2) في الأوليمبيكو.

بطاقة المباراة:

الفريقان: بورتو وليفربول.

الحدث: ربع نهائي دوري الأبطال.

الملعب: الدراجاو.

التوقيت: التاسعة مساءً.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2.

المعلقون: حفيظ دراجي، سوار الذهب.