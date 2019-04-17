مدرب بيراميدز: أصبحنا نداً لأعرق الأندية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن فريقه أصبح نداً لأعرق الأندية في مصر، مشيرا الى أن تركي آل الشيخ مالك النادي يدعم الفريق بقوة.

وقال رامون دياز في تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب" "كرة القدم في السعودية تعتمد أكثر على المهارة والأداء التكتيكي داخل الملعب، الكرة المصرية تتميز بالسرعة والقوة واللياقة البدنية العالية".

وأضاف "عمر خربين لاعب موهوب ولديه امكانيات عالية ومهارات تميزه عن الكثير من المهاجمين الأخريين، وفوزه بلقب أحسن لاعب أسيوي كان عن جدارة واستحقاق، هو شخص طيب وننتظر تألقه مع بيراميدز مثلما فعل مع الهلال".

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وواصل "حسام البدري هو كان لاعبا وأيضا مديرا فنيا وهذا يوحد جهودنا، فالهم بالنسبة لنا، أن يظهر بيرامديز بأفضل مستوى".

وعن إمكانية العودة من جديد لتدريب الهلال السعودي قال دياز "من الذي لا يتمنى تدريب الهلال السعودي، تجرتبي مع الهلال كانت فريدة من نوعها، لكن حاليا أنا أعمل في مشروع واعد وملتزم به، بعد ذلك، أنا تحت أمر الهلاليين".

واستمر "تركي آل الشيخ يعلم جيدا أن بيراميدز كيان جديد وتحدي جديد، ورغم قصر الوقت، هناك بوادر نجاح جيدة، والفريق ينافس بقوة ويقف الند بالند مع أعرق الأندية المصرية".

واختتم المدير الفني الأسبق للهلال السعودي واتحاد جدة "لدينا مجموعة متكاملة ودعم قوي من الإدارة وهذا يدعمنا في المنافسة على الدوري المصري لأخر لحظة".