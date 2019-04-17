بالفيديو.. فرجاني ساسي: طلبت العلاج في تونس.. وسأعود مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أبدى فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، سعادته بمساندة الجماهير المصرية له بالأخص التابعة لناديه وكذلك في تونس عقب إصابته.
وأُصيب فرجاني ساسي خلال مشاركته مع الزمالك أمام نظيره المغربي حسنية أغادير في إياب دور الثمانية من الكونفيدرالية.
وأضاف ساسي ـ خلال لقاء مصور أجراه معه الموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم ـ :"بكيت لشيئن الوجع من الإصابة والتفاعل من الناس فالكثير يُحبني في مصر خاصة جمهور الزمالك ووصلتني رسائل كثيرة والحمدلله على ماحدث وأشكر الجميع وأشكر أصدقائي الذين أهدوني الانتصار".
وأوضح فرجاني أنه يثق في الجهاز الطبي للزمالك وكذلك التونسي ولكنه يشعر بالراحة في بلده لذا طلب العلاج في تونس وهو الأمر الذي تفهمه مسؤولو ناديه.
وأتم لاعب الزمالك أنه سيخضع لعملية بعد خضوعه للفحوصات، مضيفًا:"وعدني الطبيب بعودتي مرة أخرى مع المنتخب إن شاء الله".
ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في كأس أمم أفريقيا التي ستُقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
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