حازم إمام يوضح كواليس صورة الخمسة المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ولاعب الزمالك السابق عن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لقدامى اللاعبين في القلعة البيضاء وهم يلحون بإشارة 5 مما دفع البعض للاعتقاد أنها نكاية في جماهير الأهلي لهزيمة ناديهم بخماسية نظيفة أمام صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال إمام ـ في مداخلة أُجريت معه بفضائية صدى البلد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ـ :"لدينا جروب دردشة يضم بعض الشخصيات الزملكاوية ونتجمع للعب الكرة بنادي الزمالك والصورة قديمة جدًا وكانت لفوز فرقة طارق مصطفى أمام فرقة طارق يحيى وكل هذا موثق في الجروب فسجل طارق مصطفى مقطع فيديو يتحدث عن فوزه وأرسله داخل الجروب".

وأضاف لاعب الزمالك السابق:"الناس أصبحت صعبة ومتربصة وتضع الاحتمالات وتسب ولكن لماذا لا نأخذ الأمور ببساطة وإذا كان اللاعبون يقصدون ذلك فسيخرجون للحديث عن نيتهم ذلك".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن الصورة كانت في دردشة بين عدد من الأصدقاء ولكن هنا من يتربص.