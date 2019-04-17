ميدو: الوحدة خسر ميدو.. وكنت أتمنى اللعب بجوار صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي، قد خسر وجوده على المستوى الفني، مشيرا الى أنه استفاد كثيرا من التواجد في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "الماتش" "الحمد لله، قدمت أداء كمدير فني أتمنى أن يكون جيدا، توليت مسؤولية الفريق في فترة حرجة، نجحت في تطوير مستوى ومركز الفريق بالدوري".

وتابع "حدث بعض سوء الفهم أدى لرحيلي، أحترم مسؤولي الوحدة، وأتمنى لهم التوفيق".

وأكمل "استفدت كثيرا من تجربة الوحدة السعودي على المستوى الفني بمجاراة مدربين مميزين ونجحت في التفوق عليهم، وعملت بدوري هو الأقوى في المنطقة العربية".

Advertisements

واستمر "لقد أكدت لمسؤولي الوحدة أنني لم أكتب تلك التغريدة، لكن كان هناك ضغوط على مسؤولي الوحدة، الأمر كان أكبر من كرة القدم، أعذرهم بكل تأكيد".

وواصل "لا انظر خلفي، لقد تعلمت الكثير في تلك التجربة، قمت بتقديم بلاغ لمباحث الانترنت وجاري التحقيقات بشأن سرقة حسابي على تويتر".

وأضاف "فنيا وبكل صراحة، الوحدة السعودي خسر ميدو، لأن الشكل الذي كنا نلعب به والتنظيم من الصعب أن ينفذه أي مدير فني أخر، والموقف صعب على اللاعبين بكل تأكيد".

واختتم "كنت أتمنى اللعب بجوار محمد صلاح من الجيل الحالي، بالطبع كنت سأستفيد بلاعب يمتلك سرعات هائلة، وهو كان ليستفيد من لاعب يمتلك القوة البدنية والتمركز الجيد".