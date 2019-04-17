عامر حسين يتحدث عن موعد نهاية الدوري ومصير الكأس والسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، أنه يواجه عدد من الأزمات أثناء تحديد مواعيد المباريات المتبقية من الدوري الممتاز.

وأشار حسين في تصريحات عبر قناة النهار، إلى أن مشوار نادي الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية سيحدد موعد انتهاء البطولة المصرية.

وقال رئيس المسابقات: "نواجه أزمات عدة في تحديد مواعيد مباريات الدوري المصري، أولهم هو الحصول على الموافقات الأمنية للعب مباريات معينة في ملاعب محددة".

وأكمل: "كذلك استمرار الزمالك في كأس الكونفدرالية يعد من بين المشاكل التي نواجهها، لأن تقدمه في البطولة يؤدي إلى تأجيل مباريات جديدة له".

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وأوضح: "أيضًا أماكن إقامة المباريات يشكل أزمة بالنسبة لنا نظرًا لغلق ملاعب عدة استعدادًا لكأس أمم أفريقيا، كذلك في ظل خوض ستة أندية لمبارياتها على ملعب بتروسبورت".

وعن موعد انتهاء الدوري المصري: "هذا متوقف على مسيرة الزمالك في الكونفدرالية، هناك أندية مرتبطة بمباريات معه، وكذلك كلما تقدم فيتم تأجيل مباريات له".

وأردف: "قد يتبقى مباراة أو أثنين لكل نادِ يتم إقامتهم بعد انتهاء منافسات كأس الأمم، ولكن هذا يتطلب أخذ رأي الأندية في إمكانية لعب مبارياتهم في حال تأجيل مباريات أخرى للزمالك".

واختتم: "نحاول إقحام مباريات كأس مصر وسط الدوري، نعمل على ذلك حاليًا، أما فيما يخص كأس السوبر فلا مجال له حاليًا، ولا أرى ضغط من الشركة الراعية لإقامته، ويبدو أنهم لم يتوصلوا لعرض جيد من أجله".