بسبب "سوء السلوك".. "كاف" يعلن إقالة عمرو فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي إقالة المصري عمرو فهمي من منصب السكرتير العام للإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكان "كاف" قد سبق وأعلن تعيين المغربي معاذ حاجي كأمين عام جديد للإتحاد الأفريقي.

ووفقا للبيان الذي صدر عن المكتب التنفيذي بالموقع الرسمي لـ"كاف" أن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير بالقاهرة يومي 11 و12 إبريل 2019، إعادة هيكلة إدارة "كاف".

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وجاء بالبيان "إقالة عمرو فهمي الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب سوء السلوك، وتعيين معاذ حاجي بدلا منه".

وسبق وكشف تقرير بوكالة "رويترز" أن سبب إقالة عمرو فهمي يرجع لقيامه بتقديم شكوى بالأدلة والمستندات للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد فساد أحمد أحمد رئيس "كاف".

ولعل أبرز القرارات الأخرى تتعلق بالموافقة على زيادة المنح المخصصة للإتحادات الوطنية لـ200 الف دولار، بدلا من 100 الف دولار، بجانب زيادة كبيرة في الجوائز المالية لأمم أفريقيا 2019.