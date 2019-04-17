بيان رسمي.. الأهلي يحتج على إقامة مباراة بيراميدز بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر مجلس إدارة الأهلي بيانًا رسميًا يفيد باحتجاج النادي على اتجاه الأمن لإقامة مباراة بيراميدز بدون جمهور.

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع الـ25 للدوري المصري.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي يجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية لحل تلك الأزمة.

وكانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين أعلنت أمس الإثنين حضور 5000 مشجع لمباراة الأهلي وبيراميدز.

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وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي:

فوجئت إدارة النادي باتجاه لدى الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة بيراميدز بدون حضور جماهيري، وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، كما أن الموافقة الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات هذا الموسم كانت خاصة بجميع الاستادات ما عدا ( الدفاع الجوي – الكلية الحربية – المكس).

واختار نادي بيراميدز ملعب الدفاع الجوي في المباراة الأولى واحتفظ بحقه في إقامة المباراة بدون جمهور، لكن مباراة الخميس هي مملوكة للنادي الأهلي وتقام على ملعب بتروسبورت المسموح فيه بالحضور الجماهيري، فضلاً عن أن نادي الزمالك المنافس الأقرب للأهلي سبق وأن واجه نادي بيراميدز على نفس الملعب وبحضور جماهيره.

الأمر الأهم أن السلوك الرائع والتشجيع المثالي والالتزام اللا محدود لجماهير الأهلي التي تواجدت بعشرات الآلاف في مباراة صن داونز الأخيرة يدعو لأحقية هذه الجماهير في حضور مباريات فريقها خاصة انها ضربت المثل والقدوة في كل معاني الروح الرياضية.

ومن جانبه، قام محمد مرجان المدير التنفيذي بإبلاغ الجهات الأمنية باحتجاج النادي الأهلي على هذا الإتجاه بإقامة المباراة المشار إليها بدون حضور جماهيري للحفاظ على حقوق ناديه.

وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية لحل هذه الأزمة، خاصة وان مصر تستعد لاستقبال اكبر حدث رياضي في القارة الإفريقية باستضافة كأس الأمم 2019 في يونيو القادم.