رمضان صبحي يتعرض لإصابة في العضلة الأمامية

كتب - محمد اللاهوني تعرض رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي لإصابة بآلام في العضلة الأمامية بآلام في العضلة الأماميةفي الساعات الماضية. وتحسم الأشعة لحاق رمضان صبحي بمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل بالدوري .

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