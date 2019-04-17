رمضان صبحي يتعرض لإصابة في العضلة الأمامية

كتب - محمد اللاهوني
تعرض رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي لإصابةبآلام في العضلة الأمامية
في الساعات الماضية.
وتحسم الأشعة لحاق رمضان صبحي بمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل بالدوري .
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