رئيس المقاولون السابق: النني يحتاج لدعم أكبر.. ونصائحي جعلته يحترف بإنجلترا

أكد شريف حبيب، رئيس نادي المقاولون العرب السابق، أن محمد النني يحتاج دعم واهتمام أكبر من الإعلام.

وقال شريف خلال حواره ببرنامج

الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يجب على الإعلام أن يدعمويهتم محمد النني بشكل أكبر".

وأكمل: "أعطيت بعض النصائح داخل الملعب لمحمد النني عندما كان لاعبا في بازل لكي يحترف في الدوري الإنجليزي، وبالفعل رحل إلى هناك بعد ذلك".