أكد شريف حبيب، رئيس نادي المقاولون العرب السابق، أن محمد النني يحتاج دعم واهتمام أكبر من الإعلام.
وقال شريف خلال حواره ببرنامجالماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يجب على الإعلام أن يدعم
وأكمل: "أعطيت بعض النصائح داخل الملعب لمحمد النني عندما كان لاعبا في بازل لكي يحترف في الدوري الإنجليزي، وبالفعل رحل إلى هناك بعد ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المقاولون السابق: النني يحتاج لدعم أكبر.. ونصائحي جعلته يحترف بإنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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