فوز الزمالك على بتروجيت 3- 0 في طائرة الناشئين

كتب مصطفى جويلي فاز فريق الزمالك تحت 17 سنة للكرة الطائرة للناشئين على نادي بتروجيت بنتيجة 3/0 في أولى مباريات الدور النهائي بتروجيت بنتيجة 3/0 في أولى مباريات الدور النهائيفي بطولة الجمهورية. يدرب الفريق الكابتن حمادة مجاهد والكابتن عصام جامبو إداري، وكابتن خاطر عبدالفتاح رئيس الجهاز وكابتن علاء فهمي.

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