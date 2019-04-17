ميدو: صلاح النقطة المضيئة في الكرة المصرية.. كنت أتمنى اللعب بجواره

تحدث أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر. وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد صلاح النقطة المضيئة في الكرة المصرية، لم أتواصل معه حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد صلاح النقطة المضيئة في الكرة المصرية، لم أتواصل معهلكن أتمنى مقابلته والحديث معه فهو فخر وشرف لمصر". وأكمل : "كنت أتمنى اللعب بجواره من الجيل الحالي للمنتخب، سأستفيد من سرعاته وهو سيستفيد من لاعب يملك قوة بدنية وتمركز جيد".



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