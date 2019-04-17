ميدو يعلق على صورة "الخمسة" لنجوم الزمالك القدامى

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على صورة لاعبي الزمالك القدامى وهم يشيرون بـ"الخمسة".
وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذييقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك حالة تربص بعض الشيئ،
وأكمل : "لهذا السبب الكرة هى اللعبة الشعبية الأولى في العالم، لكن هناك أشخاص تحاول أن تستغل بعض المواقف لكي تكتسب شعبية عند الجمهور".
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