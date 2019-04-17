شريف حبيب: ناد كويتي كان يرغب في ضم محمد صلاح قبل انتقاله إلى بازل

كشف شريف حبيب محافظ بني سويف ورئيس المقاولون السابق، أن أحد الأندية الكويتية كان يرغب في ضم محمد صلاح قبل انتقاله إلى بازل السويسري.

وقال حبيب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن نادي كويتي طلب ضم صلاح وعرض ضعف المبلغ

الذي سيدفعه بازل السويسري، والبالغ 2 مليون يورو.

ورفض حبيب الكشف عن اسم النادي الكويتي قائلًا: "أبلغت مسئوليه أن هدفنا احتراف محمد صلاح في أوروبا واعتذرت لهم عن عدم قبول العرض".

