شريف حبيب: ليفربول أصبح مثل منتخب مصر بسبب محمد صلاح

أكد شريف حبيب محافظ بني سويف ورئيس المقاولون السابق، أن نادي ليفربول الإنجليزي، أصبح مثل منتخب مصر لدى الجماهير بسبب وجود محمد صلاح ضمن صفوفه.
وقال حبيب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن آخر مرة تواصل خلالها مع محمد
ولفت إلى أن عقد احتراف محمد صلاح في بازل السويسري استغرق 8 ساعات لتجهيزه ووضع بنوده.
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