في بيان رسمي.. "الكاف" يكشف سر إقالة عمرو فهمي

اصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة أحمد أحمد، بيانا رسمياً يكسف فيه سبب الإطاحة بعمرو فهمي من منصب السكرتير العام. وقال الكاف في بيانه إنه تم إقالة عمرو فهمي بسبب سوء السلوك، كما أعلن إجراء تدقيق مالي وإداري الفترة المقبلة. إقالة عمرو فهمي بسبب سوء السلوك، كما أعلن إجراء تدقيق مالي وإداري الفترة المقبلة. وذكر البيان أن الكاف وافق على زيادة المنح للاتحادات الأهلية من 100 إلى 200 ألف دولار، مع زيادة مكافات أمم إفريقيا. وحرص الكاف على الإشادة بحفل قرعة أمم افريقيا، مع اتخاذ قرار بنقل أمم إفريقيا للمحليين 2020 إلى الكاميرون بدلا من إثيوبيا.

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