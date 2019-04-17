أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن خالد بوطيب يحتاج إلى الوقت للتأقلم، خاصًة أنه جاء بالشتاء وشارك مع الفريق مباشرًا.
وقال ميدو خلال حواره ببرنامجالماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "خالد بوطيب، لديه مشكلة في طريقة اللعب ويحتاج وقتا
وأكمل: "يجب أن يتحرك المهاجم من وراء المدافعين لكي يخلق مساحة لصانع الألعاب، لكن بوطيب يتسلم الكرات مما يغلق المساحات على أوباما".
وأضاف: "عمر السعيد سيعطي الزمالك عمق هجومي ويفيد اللاعبين، وهذا ما يحتاجه الزمالك أكثر".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: الزمالك يحتاج عمر السعيد.. وهذا سر أزمة بوطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.