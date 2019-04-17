ميدو: الزمالك يحتاج عمر السعيد.. وهذا سر أزمة بوطيب

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن خالد بوطيب يحتاج إلى الوقت للتأقلم، خاصًة أنه جاء بالشتاء وشارك مع الفريق مباشرًا.

وقال ميدو خلال حواره ببرنامج

الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "خالد بوطيب، لديه مشكلة في طريقة اللعب ويحتاج وقتاللتأقلم".

وأكمل: "يجب أن يتحرك المهاجم من وراء المدافعين لكي يخلق مساحة لصانع الألعاب، لكن بوطيب يتسلم الكرات مما يغلق المساحات على أوباما".

وأضاف: "عمر السعيد سيعطي الزمالك عمق هجومي ويفيد اللاعبين، وهذا ما يحتاجه الزمالك أكثر".

