ميدو: خالد الغندور تعرض للظلم بالعمل في قناة الزمالك

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، تعرض للظلم بالعمل في برنامج النادي.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش"

الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "أرى أن خالد الغندور ظُلم بالعمل في قناة الزمالك، وإذا افترضنا وجود حالةمن التربص ببرنامج الزمالك اليوم فكان يجب على القائمين على البرنامج عدم تكرار نفس الأخطاء حتى لا تتفاقم الأمور".

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن برنامج الزمالك اليوم لم يخدم النادي بشكل كبير الذي كانت تنتظره الجماهير.

