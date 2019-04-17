رسميًا | ريال بيتس يقتنص معوض رابيو من باريس سان جيرمان

أنفق نادي ريال بيتس الإسباني مبلغ ضخم وصل لـ 22 مليون يورو لتحويل عقد لاعب وسط باريس سان جيرمان “جيوفاني لو سيلسو” من إعارة إلى اتفاق دائم، ليصبح الصفقة الأولى للفريق الأندلسي قبل بدء الميركاتو الصيفي 2019، والذي سيشهد مُغادرة آدريان رابيو لباريس سان جيرمان بالمجان.

وأكد نادي ريال بيتس عبر موقعه الرسمي، توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان لاتمام الصفقة، على الرغم من حاجة باريس لدعم في منطقة الوسط.

ولعب صاحب الـ 23 عامًا دور البطولة مع ريال بيتس خلال فترة إعارته من باريس هذا الموسم، إذ سجل 15 هدفًا مثيرًا للإعجاب كما صنع أربعة أهداف في 40 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن، مما جعله أحد اللاعبين البارزين في الليجا.

وارتبط اسم اللاعب بأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة، لكن عدم ثقته من الحصول على فرصة للعب الأدوار الأولى مع أحدهما دفعه نحو الاستمرار رفقة بيتس لموسم آخر لكن بعقد دائم.

وقال لو سيلسو لصحيفة فرانس فوتبول “أنا لا أعرف إذا ما كان ريال مدريد أو برشلونة أحدهما طلب التوقيع معي أم لا، لكنني أركز على ريال بيتس. هنا أشعر بالراحة بسبب أسلوب اللعب المتبع، وأفكار المدير الفني أحبها”.

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وأضاف “كنت أعلم أنني قادم إلى أحد أكثر البطولات تنافسية حول العالم. أشعر بالراحة في إسبانيا، هي ملائمة بالنسبة لي مثل الأرجنتين، ملائمة أكثر من فرنسا، هنا كل شيء مشابه لبلدي بسبب عامل اللغة، الأمر مختلف بعض الشيء لكنه لطيف جدًا”.

وكان لو سيلسو الذي يلعب في مركز الارتكاز بدأ مسيرته مع نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني عام 2014، وانتقل إلى صفوف باريس في عام 2016، لكنه لم يشارك في أكثر من 4 مباريات بأول موسم، لتتم إعادته إلى ناديه السابق بنظام الإعارة.

وخلال موسم 2018/2017 شارك لو سيلسو في 33 مباراة مع باريس سان جيرمان، وسجل أربعة أهداف في الليج آ، غير أن المدير االفني الجديد لباريس “توخيل” قرر إعارته لريال بيتس بعد أن قام بتجربته في مباراة يتيمة ببداية الدوري الفرنسي هذا الموسم 2019/2018.

وسجل لو سيلسو سبعة أهداف منذ بداية النصف الثاني للموسم الحالي، بواقع هدفين في الدوري الأوروبي أمام رين الفرنسي، وأربعة أهداف في الدوري الإسباني أمام ألافيس وفياريال وإشبيلية، وهدف في كأس ملك إسبانيا أمام إسبانيول.

وتسبب مستواه المبهر مع ريال بيتس في استدعاءه للعب مع منتخب الأرجنتين في وديتي فنزويلا والمغرب.