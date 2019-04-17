رياضة | جوردي ألبا يتحدث عن تأهل أياكس على حساب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوردي ألبا يتحدث عن تأهل أياكس على حساب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوردي ألبا لاعب نادي برشلونة الإسباني، أن مباراة مانشستر يونايتد كانت مباراة صعبة أمام فريق صعب، ولكنه يعتقد أن البارسا قدم مستويات جيدة خلال المباراتين.

ونجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال جوردي في تصريحات عقب المباراة : "‏ميسي هو افضل لاعب في العالم وبفارق كبير عن البقية، ونحن لا نتفاجئ ما يفعله لاننا نشاهده في التدريبات يوميا".

وأضاف : "‏اعتقد ان الموسم جيد قدمنا فيه مباريات جيدة، والمباراة كانت مصيرية بالنسبة لنا للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع : "‏اعتقد اياكس يلعب كرة رائعة اقصى فيها ريال مدريد ويوفنتوس، ‏ونصف النهائي سيكون ساخنا نتمنى فيه الوصول الى النهائي وحصد اللقب".