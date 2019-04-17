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رياضة | جوردي ألبا يتحدث عن تأهل أياكس على حساب يوفنتوس

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أكد جوردي ألبا لاعب نادي الإسباني، أن مباراة مانشستر يونايتد كانت مباراة صعبة أمام فريق صعب، ولكنه يعتقد أن البارسا قدم مستويات جيدة خلال المباراتين.

 

ونجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة .

 

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وقال جوردي في تصريحات عقب المباراة : "‏ هو افضل لاعب في العالم وبفارق كبير عن البقية، ونحن لا نتفاجئ ما يفعله لاننا نشاهده في التدريبات يوميا".

 

وأضاف : "‏اعتقد ان الموسم جيد قدمنا فيه مباريات جيدة، والمباراة كانت مصيرية بالنسبة لنا للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

 

وتابع : "‏اعتقد اياكس يلعب كرة رائعة اقصى فيها ويوفنتوس، ‏ونصف النهائي سيكون ساخنا نتمنى فيه الوصول الى النهائي وحصد اللقب".

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