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رياضة | دي يونج: نحلم بالفوز بدوري الأبطال حتى وإن كان على حساب برشلونة

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أعرب دي يونج لاعب نادي أياكس امستردام الهولندي، عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-2، والتأهل إلى دور النصف نهائي من بطولة .

 

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وقال ‏دي يونج في تصريحات صحفية عقب المباراة : " سعيد للتأهل ونحن نستحق ذلك، وقدمنا اداءا مميزا لقد كانت المباراة أمام اصعب من مباراتنا أمام يوفنتوس".

 

وتابع : "نحلم بالفوز باللقب ونريد ذلك ولكن علينا ان نقاتل، وحتى وإن لعبنا أمام برشلونة فذلك سيكون أكثر جمالاً".

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