رياضة | دي يونج: نحلم بالفوز بدوري الأبطال حتى وإن كان على حساب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج: نحلم بالفوز بدوري الأبطال حتى وإن كان على حساب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب دي يونج لاعب نادي أياكس امستردام الهولندي، عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-2، والتأهل إلى دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال ‏دي يونج في تصريحات صحفية عقب المباراة : " سعيد للتأهل ونحن نستحق ذلك، وقدمنا اداءا مميزا لقد كانت المباراة أمام ريال مدريد اصعب من مباراتنا أمام يوفنتوس".

وتابع : "نحلم بالفوز باللقب ونريد ذلك ولكن علينا ان نقاتل، وحتى وإن لعبنا أمام برشلونة فذلك سيكون أكثر جمالاً".