رياضة | عاجل.. أليجري يحسم مستقبله مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أليجري يحسم مستقبله مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف ماسيمليانو اليجري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي بأحقية منافسه أياكس أمستردام الهولندي في العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان الفريق الهولندي قد حسم موقعة ملعب أليانز ستاديوم بهدفين مقابل هدف ليجد نفسه في المشهد ما قبل الأخير لأعرق المسابقات الأوروبية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها أليجري عقب المباراة اعترف أن الفريق كان لديه بعض الأخطاء الكارثية اليوم على المستوى الدفاعي ما جعله يستقبل هدفين ويغادر البطولة.

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وأردف " كرة القدم تكون قاسية في بعض الأوقات الفريق إستقبل هدف قبل نهاية الشوط الأول على غير المتوقع لذلك دخلنا الشوط الثاني بحذر شديد خوفاً من تلقي هدف ثاني.

وإستطرد " في الخمسة والأربعين دقيقة الأخيرة لعبنا بنهج مختلف لخطف هدف الفوز وطالبت المدافعين بغلق المساحات خوفاً من إستقبال هدف يتسبب في خروجنا من البطولة.

وأنهى " أخبرت الإدارة برغبتي في البقاء ومن المنتظر أن نجتمع خلال الفترة المقبلة لنحدد ما سيحدث خاصةً وأن الفريق مقبل على التتويج بلقب الكالتشيو للمرة الثامنة توالياً .