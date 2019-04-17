رياضة | صحفي أرجنتيني يفتح النار على ميسي: "أين هذا الإبداع مع التانجو؟"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي أرجنتيني يفتح النار على ميسي: "أين هذا الإبداع مع التانجو؟" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الصحفي الأرجنتيني ديجو ميسكلوني رسالة نارية لمواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، بعدما قاد الأخير فريقه للصعود للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. Advertisements وقال "ميسكلوني" موجهًا حديثه لميسي: "لماذا يا إبن بلدي تنّثر إبداعك في أراضي الغُرباء ولأرض وطنك ومنتخب بلادك تكون شحيح العطاء ، نحن نحّتاجك". وسجل ليونيل ميسي هدفين وقاد برشلونة للفوز على مانشستر يونايتد 3-0 وصعد للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

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