رياضة | عاجل.. ميدو يكشف مفاجأة عن فريقه المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميدو يكشف مفاجأة عن فريقه المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن هناك ناد جماهيري عرض عليه تدريب الفريق في الفترة الحالية.

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وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نادي جماهيري عرض علي تدريب الفريق لكني رفضت الحديث إلا مع بداية الموسم القادم، لكن من الممكن أن يحدث جديد في الأيام المقبلة".

وأكمل : "كما أن هناك عرضا من قناة أجنبية لتحليل مباريات كأس أمم أفريقيا لكن مازال تحت الدراسة".